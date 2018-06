19 giugno 2018

Giovedì a Milano si terrà l'assemblea pubblica dell'Alsea

Il settore italiano dei trasporti e delle spedizioni sarà messo a confronto con quello degli altri Paesi

Giovedì prossimo a Milano, presso la sede della Camera di Commerico di Milano, Monza e Brianza e Lodi, si terrà l'assemblea pubblica dell'Alsea, l'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori che è la più grande organizzazione territoriale d'Italia del settore spedizioni, logistica e trasporti contando oltre 680 imprese per più di 20.000 addetti diretti.

Nel corso dell'incontro si discuterà del settore italiano dei trasporti e delle spedizioni mettendolo a confronto con quello degli altri Paesi. Partendo da una ricerca condotta sulla base delle più recenti banche dati, Alsea intende promuovere una discussione che cerchi anzitutto di fotografare la situazione attuale per capire in che situazione si trova il comparto italiano nel quadro della competizione globale.

Successivamente, in una discussione che coinvolgerà attori di tutte le modalità di trasporto, mare, terra e aeree, si cercheranno di delineare i punti di forza e di debolezza del settore dei trasporti e della logistica del nostro Paese.



Programma

ore 10.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee 10.30 Saluti introduttivi e apertura lavori

Carlo Sangalli, Presidente C.C.I.A.A. di Milano, Monza e Brianza, Lodi

Betty Schiavoni, Presidente ALSEA

Moderatore: Nicola Capuzzo, Milano Finanza 11.00 Interventi

Marco Donati, General Manager Cosco Shipping Lines

Thomas Egenolf, Vice President Western Europe Lufthansa Cargo

Piero Solcà, Responsabile Logistica e Infrastrutture Hupac

Carlo Ricchetti, Direttore Logistica Alessi 12.30 Fine lavori e dibattito 13.00 Light Lunch



