20 giugno 2018

CMA CGM comprerà la compagnia finlandese di navigazione e di logistica Containerships

La transazione includerà le quote del 25% nelle società Multi-Link Terminal e Container Depot

La compagnia finlandese di navigazione e di logistica Containerships, che opera servizi di trasporto containerizzato door-to-door nel Mare del Nord, nel Mar Baltico e nel Mediterraneo, regione quest'ultima in cui è attiva con servizi di linea che collegano il porto spagnolo di Barcellona con i principali porto del Nord Africa, del Vicino Oriente e della Turchia, sarà acquisita dal gruppo armatoriale francese CMA CGM.

Il gruppo armatoriale transalpino ha siglato un accordo con la finlandese container Finances Ltd Oy in base al quale la società di Helsinki cederà al gruppo francese la Containerships nonché le proprie partecipazioni del 25% nella società portuale Multi-Link Terminal (MLT) e nella CD Holding, che possiede la Container Depot, società che opera l'inland terminal Yanino Logistics Park nei pressi di San Pietroburgo ed altre attività, due società di cui la cipriota Global Ports Investments detiene il 75% del capitale.

Secondo le previsioni, l'accordo sarà portato a termine nell'arco di 3-6 mesi dopo l'approvazione delle autorità competenti.

Attualmente Containerships ha una flotta di 13 portacontainer, tutte prese a noleggio, di cui nove della capacità compresa tra 800 e 970 teu impiegate in Nord Europa e quattro della capacità di 620-1.100 teu utilizzate nel Mediterraneo. A queste tra il prossimo agosto e il gennaio 2019 si aggiungeranno (con la formula sale and leaseback) altre quattro portacontainer della capacità di 1.400 teu con propulsione alimentata a gas naturale liquefatto. Inoltre la compagnia dispone di una flotta di container costituita da oltre 15mila contenitori di proprietà e di una flotta di camion formata da circa 150 mezzi.

Nel 2017 Containerships ha registrato un fatturato di 226,7 milioni di euro e la flotta ha trasportato volumi di carichi containerizzati pari a quasi 300mila teu, di cui 253.659 teu con i servizi nel Baltico/Mare del Nord e 43.656 teu sulle rotte nel Mediterraneo, con aumenti rispettivamente del +14,0% e del +31,5% sui 222.535 teu e 33.204 teu trasportati nell'anno precedente.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail