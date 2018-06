21 giugno 2018

Uiltrasporti, FedEx produce utili: quindi no ai tagli e ai trasferimenti programmati dall'azienda

È necessario trovare soluzioni - ha sottolineato il sindacato - che scongiurino il pericolo di una fusione FedEx TNT basata sull'abbattimento del costo del lavoro

Uiltrasporti si oppone, in considerazione degli utili prodotti dall'azienda, ai 361 licenziamenti e al trasferimento di 115 lavoratori programmati in Italia dal corriere espresso internazionale FedEx. «FedEx - ha sottolineato l'organizzazione sindacale - ha chiuso il quarto trimestre fiscale con un utile netto in crescita di 1,13 miliardi di dollari, così come il suo fatturato salito a 17,3 miliardi di dollari rispetto ai 15,7 del periodo precedente. Con questi numeri FedEx - ha denunciato Uiltrasporti - insiste nel portare a termine il piano di ristrutturazione aziendale che prevede il licenziamento e il trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno contribuito a raggiungere queste brillanti performance».

«Questi dati - ha concluso Uiltrasporti - confermano e rafforzano la nostra richiesta di trovare soluzioni che evitino tagli e trasferimenti. Attendiamo il giorno 4 luglio, data dell'incontro fissato presso il Ministero del Lavoro, per trovare soluzioni con il ministro Di Maio che scongiurino il pericolo di una fusione FedEx TNT basata sull'abbattimento del costo del lavoro. La fusione di FedEx e TNT deve essere una opportunità di crescita reale per l'azienda, per i lavoratori e per il Paese».







