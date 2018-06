22 giugno 2018

Le Camere di Commercio AlpMed evidenziano l'importanza della realizzazione della Tav Torino-Lione

Sarà - sottolineano - un elemento attrattivo essenziale per l'Euroregione e permetterà un miglior collegamento col cuore dell'Europa, limitando il rischio di una marginalizzazione territoriale

Le Camere di Commercio dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo (AlpMed) Rhône-Alpes-Auvergne, Corsica, Liguria, Piemonte, Provence-Alpes-Côte-Azur, Sardegna e Valle d'Aosta hanno evidenziato l'importanza per lo sviluppo economico ed occupazionale della realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta capacità/alta velocità Torino-Lione.

Sottolineando che «tale linea rappresenta un progetto di eccezionale portata, la cui posta in gioco è rappresentata da sfide geo-strategiche, economiche e ambientali», in una nota gli enti camerali hanno ricordato che «la Francia rappresenta il principale partner commerciale per le imprese piemontesi» e che «nel solo 2017 il Piemonte ha, infatti, esportato merci in Francia per 6,4 miliardi di euro, il 13,4% del totale del valore delle esportazioni regionali. Le vendite di prodotti made in Piemonte nel vicino Paese d'oltralpe sono inoltre cresciute nell'ultimo anno di poco meno del 10%».

Le Camere di Commercio AlpMed hanno spiegato che «la linea Torino-Lione, elemento centrale del grande corridoio ferroviario mediterraneo Algeciras-Budapest (che arriva fino in Asia, tramite le nuove vie della seta) permettendo i flussi est-ovest e nord-sud, rappresenterà una sfida importante per la creazione dell'intera rete europea dei trasporti. La sua realizzazione - hanno precisato - è d'altronde fortemente sostenuta dall'Unione Europea che co-finanzia il tunnel transfrontaliero coprendo il 40% del costo complessivo.

Per le Camere di Commercio AlpMed, «la linea Torino-Lione - interconnessa con i due grandi corridoi europei Genova-Rotterdam e Marsiglia-Rotterdam - sarà un elemento attrattivo essenziale per l'Euroregione e permetterà un miglior collegamento col cuore dell'Europa, limitando il rischio di una marginalizzazione territoriale».

«Appare quindi evidente - hanno osservato le Camere di Commercio - come per lo sviluppo delle nostre imprese, sempre più legate ai mercati internazionali, investire in infrastrutture ed in particolare in quelle che collegano il Piemonte con i Paesi con i quali intrattiene le principali relazioni economico commerciali, risulta ormai imprescindibile e fondamentale».

«Aprirsi al mondo - ha rilevato il presidente di Unioncamere Piemonte, Ferruccio Dardanello - è l'unica strada che possiedono le nostre imprese per essere più competitive e per concorrere allo sviluppo dei nostri territori e dell'occupazione. La linea ad alta velocità Torino-Lione è fondamentale e permetterà alle nostre merci di essere protagoniste prima di tutto in Francia, nostro primo mercato di riferimento, e poi in tutta Europa. È di questi giorni l'ok alla linea ad alta velocità Praga-Dresda: i Paesi europei, con visione del futuro, hanno capito che da qui passa lo sviluppo dei nostri territori. Noi non possiamo essere da meno».

«La linea Torino-Lione - hanno concluso i presidenti delle Camere di commercio dell'AlpMed - non è più un progetto, ma una decisione inserita in diversi trattati internazionali e confermata ultimamente durante il 34° vertice franco-italiano che si é tenuto a Lione lo scorso 27 settembre. Il finanziamento e i tempi di realizzazione del traforo sono già stati definiti. Il progetto richiede una realizzazione coordinata e simultanea del traforo transfrontaliero e delle vie d'accesso, sia da parte italiana che da parte francese: questo permetterà di ottenere risultati più efficaci anche sotto un profilo ambientale».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail