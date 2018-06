22 giugno 2018

Insediato il Coordinamento Confetra Mezzogiorno

Coinvolge tutte le organizzazioni confederali presenti ed operanti al Sud

Oggi a Napoli si è insediato il Coordinamento Confetra Mezzogiorno, organismo che coinvolge tutte le organizzazioni confederali presenti ed operanti al Sud con lo scopo di costruire una visione comune. Tra i temi che il Coordinamento ha in programma di affrontare, quelli delle grandi opere strategiche per la logistica come la Napoli-Bari e la Salerno-Reggio Calabria e degli interventi infrastrutturali in molti porti del Sud a partire da Napoli e Taranto. A questi si aggiungono dossier tematici come la realizzazione delle ZES - Zone economiche speciali, la problematica dell'estensione del credito d'imposta anche al settore della logistica nel Mezzogiorno e la Programmazione dei Fondi Europei di Coesione sia nazionali (ad esempio il PON Reti e Infrastrutture) sia regionali delle regioni obiettivo coesione.

«Tutti - ha sottolineato Nereo Marcucci, presidente di Confetra - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - temi cruciali per il futuro di quest'area del Paese, e quindi dell'Italia tutta, sui quali il sistema associativo deve essere presente in forme nuove e più incisive. Tanti temi sui quali Confetra vuole avere un'interlocuzione più strutturata con il Ministero per il Mezzogiorno e con le regioni meridionali e sui quali vuole mettere a punto idee più costruite, più robuste che possano diventare poi proposte associative in relazione alle diverse questioni».







