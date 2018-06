22 giugno 2018

Oggi a Monfalcone il varo tecnico della nave da crociera Costa Venezia

Fincantieri sta costruendo una nave gemella nel cantiere di Marghera

Oggi nel cantiere navale di Monfalcone del gruppo Fincantieri è avvenuto il varo tecnico di Costa Venezia, la prima nave di Costa Crociere progettata e costruita appositamente per il mercato cinese. La nuova unità entrerà in servizio a marzo 2019, una volta completati gli allestimenti interni ispirati alla città di Venezia, salpando per due crociere, entrambe in partenza dal porto italiano di Trieste, prima di arrivare in Cina dove dal prossimo 18 maggio sarà dedicata esclusivamente agli ospiti cinesi offrendo crociere in Asia con partenza da Shanghai.

Con una stazza lorda di 135.500 tonnellate, una lunghezza di 323 metri e una capacità di oltre 5.100 ospiti, Costa Venezia sarà la più grande nave da crociera di Costa in Cina.

Una seconda nave progettata esclusivamente per il mercato cinese, gemella di Costa Venezia, è attualmente in costruzione da Fincantieri a Marghera, con consegna prevista nel 2020. Queste due nuove navi per l'Asia porteranno a 14 il numero totale di navi Costa costruite da Fincantieri in Italia, per un investimento complessivo di oltre sei miliardi di euro.

«Come prima nave realizzata appositamente per il mercato cinese - ha sottolineato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Group Asia - Costa Venezia segna una nuova era non solo per Costa e Fincantieri, ma per l'industria crocieristica cinese nel suo complesso. Dal suo concepimento sino al varo tecnico di oggi e oltre, tutto ciò che riguarda Costa Venezia è stato progettato pensando al cliente cinese. Costa Venezia continuerà ad offrire l'autentica esperienza italiana tipica di Costa, ma con l'aggiunta di ulteriori novità, mai proposte prima, in grado di soddisfare ancora meglio le esigenze del mercato locale».

«Oggi - ha dichiarato Luigi Matarazzo, direttore New Building - Direzione Navi Mercantili di Fincantieri - celebriamo una tappa fondamentale per la realizzazione di Costa Venezia che, insieme alla sua gemella, potenzierà l'impegno di Costa in un mercato emergente. Grazie allo sforzo profuso dal cantiere di Monfalcone, in un momento di eccezionale crescita dell'industria crocieristica, confermiamo la nostra leadership globale nel settore e il nostro legame duraturo con Costa Crociere».



