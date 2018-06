22 giugno 2018

Incontro tra Assiterminal e Assoporti

Affrontati i principali temi della portualità italiana

I vertici dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali (Assiterminal) e dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) si sono incontrati scambiandosi i propri orientamenti sui seguenti argomenti: lavoro portuale, organico porto e connessi aspetti; attuazione nuovo comma 15bis art. 17 legge 84/94; Autorità di Regolazione dei Trasporti; rilievi della Commissione UE su regime fiscale delle entrate delle Autorità di Sistema Portuale per canoni; Piano Strategico della Portualità e della Logistica e direttiva MIT sui Port State Control. Inoltre si è affrontato il tema della progressiva omogeneizzazione criteri per determinazione canoni concessori da parte delle AdSP; applicazione direttiva ministeriale su concessioni ex art. 18 legge 84/94; andamento mercato dell'handling portuale ed evoluzione dello shipping.

In una nota Assiterminal ha reso noto che si è registrata una sostanziale comunanza di visione sui temi trattati e si è convenuto di ricercare il coinvolgimento e l'auspicabile concordanza di visione dei rappresentati delle altre associazioni ed organizzazioni interessate.







