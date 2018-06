22 giugno 2018

Il porto di Zeebrugge ha un nuovo terminal crociere

Nel 2017 allo scalo belga sono approdate 143 navi bianche

Il porto di Zeebrugge ha un nuovo terminal crociere che è stato realizzato per rispondere alla crescita del traffico nello scalo belga dove lo scorso anno sono approdate 143 navi da crociera. Cuore del nuovo terminal, che è stato inaugurato lo scorso 15 giugno, è l'Artes Brugge Cruise Tower, edificio alto 34 metri che ospita le strutture per l'accoglienza dei passeggeri, aree pubbliche e uffici ed è in grado di movimentare mille passeggeri, capacità che può crescere con l'impiego di una tensostruttura.

Grazie al nuovo terminal il porto belga ha l'obiettivo sia di sviluppare il traffico crocieristico di transito sia di fare di Zeebrugge un home port, ruolo che attualmente non è svolto dallo scalo.







