25 giugno 2018

VARD costruirà tre unità navali per la Guardia Costiera Norvegese

Il contratto ha un valore di circa 530 milioni di euro

La Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA) ha ordinato alla società cantieristica VARD del gruppo Fincantieri tre nuove unità navali destinate alla Guardia Costiera Norvegese che verranno costruite dall'azienda navalmeccanica nel proprio cantiere navale Vard Langsten a Tomrefjord, in Norvegia, mentre lo scafo sarà realizzato nel cantiere rumeno Vard Tulcea.

Le navi, lunghe 136 metri e larghe 22 metri, saranno specializzate nelle attività di ricerca e soccorso, sorveglianza e anti-inquinamento. Il contratto ha un valore complessivo di oltre cinque miliardi di corone norvegesi (530 milioni di euro). Le tre nuove unità verranno consegnate rispettivamente nel primo trimestre degli anni 2022, 2023 e 2024.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec