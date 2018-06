25 giugno 2018

PKP LHS e FELB sperimentano un trasporto ferroviario containerizzato Polonia-Cina attraverso la linea transcaspica

Il servizio collegherà Slawków, nel voivodato della Slesia, ad Ürümqi, nella Cina occidentale

La società ferroviaria polacca PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (PKP LHS), che opera servizi di trasporto merci sulla linea di quasi 400 chilometri a scartamento di 1.520 millimetri tra Polonia e Ucraina, e la Far East Land Bridge (FELB) del gruppo ferroviario russo RZD stanno per sperimentare un trasporto containerizzato via treno tra la Polonia e la Cina attraverso la linea transcaspica. Il progetto prevede l'attivazione di un servizio tra Slawków, nel voivodato della Slesia, e Ürümqi, nella Cina occidentale, passando attraverso Ucraina, Mar Nero, Georgia, Azerbaijan, Mar Caspio e Kazakistan.

«Percorriamo - ha sottolineato l'amministratore delegato della PKP LHS, Zbigniew Tracichleb - un tragitto più breve della rotta marittima e molto più economico rispetto al trasporto aereo, in linea con le esigenze degli spedizionieri e delle merci che vogliono evitare il trasporto sulle lunghe rotte marittime, bypassare i congestionati porti asiatici, passare in maniera efficiente il confine con l'Unione Europea e assicurare la consegna just-in-time del carico».

«Assieme a PKP LHS - ha spiegato l'amministratore delegato della FELB, Wilhelm Patzner - abbiamo grandi progetti per utilizzare la linea ferroviaria occidentale con scartamento di 1.520 millimetri. Siamo orgogliosi di aprire una nuova linea, soprattutto perché il corridoio transcaspico risponde alla crescente domanda di esportazioni alimentari dall'Europa alla Cina. I kiwi italiani o le mele polacche, per non parlare di carne o dolci provenienti da tutta Europa, potranno arrivare in Cina in meno di 20 giorni».





