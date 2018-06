25 giugno 2018

Carnival chiude il secondo trimestre dell'esercizio 2018 con ricavi record per il periodo

Picco anche dell'utile operativo e dei passeggeri

Nel secondo trimestre dell'anno finanziario 2018 il gruppo crocieristico americano Carnival Corporation ha stabilito il proprio nuovo record di ricavi per questo periodo dell'anno, che è terminato lo scorso 31 maggio, volume d'affari che è ammontato a 4,36 miliardi di dollari, con un incremento del +10,4% rispetto al secondo trimestre dell'anno finanziario 2017 quando era stato registrato il precedente record con 3,94 miliardi di dollari.

Anche l'utile operativo ha raggiunto un valore record e pari a 559 milioni di dollari, con un aumento del +11,8% sul precedente picco di 500 milioni di dollari segnato nel secondo trimestre dell'anno finanziario 2017, e ciò a fronte di un aumento generalizzato dei costi tra cui quello per l'acquisto del fuel che è risultato pari a 373 milioni di dollari rispetto a 310 milioni di dollari nel corrispondente periodo dell'esercizio 2017 (le tonnellate totali di combustibile consumato sono invece scese da 830mila a 819mila e il costo del fuel per tonnellata consumata è stato di 455 dollari rispetto a 374 dollari nel periodo marzo-maggio del 2017). L'utile netto si è attestato a 561 milioni di dollari (+48,0%).

Nel trimestre marzo-maggio di quest'anno il gruppo statunitense ha stabilito anche il nuovo record per il periodo quanto a numero di passeggeri ospitati sulle navi della flotta che sono stati quasi tre milioni rispetto a 2,9 milioni nel secondo trimestre dell'anno finanziario 2017.

Nel primo semestre dell'anno finanziario 2018 i ricavi hanno totalizzato 8,59 miliardi di dollari, con una crescita del +11,0% sullo stesso periodo dell'esercizio precedente, l'utile operativo è stato pari a 978 milioni di dollari (+12,7%) e l'utile netto a 952 milioni di dollari (+30,2%). Nel periodo dicembre 2017 - maggio 2018 le navi della flotta hanno ospitato più di 5,8 milioni di crocieristi (+2,7%).

Carnival ha reso noto che il livello delle prenotazioni per le crociere che saranno effettuate nei prossimi tre trimestri sono in linea con quelli dei corrispondenti periodi trimestrali dell'esercizio 2017, mentre i prezzi delle future crociere risultato più elevati.









