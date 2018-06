25 giugno 2018

Formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi che operano in acque polari

Firmato il decreto che istituisce lo specifico corso

Sul numero 137 della “Gazzetta Ufficiale” dello scorso 15 giugno è stato pubblicato il decreto dirigenziale, firmato dal comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino, che istituisce il corso di formazione e addestramento riservato al personale marittimo in servizio su navi in navigazione nelle acque polari. Il decreto consente la piena applicazione della Regola V/4 della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia (STCW) introdotta a seguito dell'entrata in vigore del Polar Code (International Code for Ships Operating in Polar Waters).

Il corso è indirizzato ai comandanti, primi ufficiali di coperta ed ufficiali di guardia che opereranno nelle acque polari ed è finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche in materia di condotta in sicurezza della navigazione, gestione ed operatività degli ausili alla navigazione, nonché alla conoscenza degli aspetti di sicurezza, di emergenza e di protezione dell'ambiente correlati alla navigazione in queste regioni.







