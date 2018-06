26 giugno 2018

Incontro di ETF e ECSA con l'obiettivo di aumentare la partecipazione delle donne nel settore dello shipping

Tonka Cupic: «per attirare più donne nel settore dovremmo migliorare le condizioni di lavoro per tutti»

Attualmente solo il 2% della forza lavoro marittima disponibile per la flotta dell'UE è costituito da donne. Lo hanno sottolineato l'organizzazione sindacale European Transport Workers Federation, (ETF) e l'associazione armatoriale European Community Shipowners' Associations (ECSA) che oggi hanno avuto un incontro per discutere delle possibili soluzioni per aumentare la partecipazione delle donne nel settore del trasporto marittimo in Europa.

Le discussioni si sono incentrate sulla formazione marittima e sullo sviluppo della carriera per le donne, nonché sul reclutamento e la permanenza delle donne nel settore marittimo. «Se vogliamo cluster marittimi forti, prosperi e socialmente sostenibili in Europa - ha rilevato il segretario generale dell'ECSA, Martin Dorsman - la diversità di genere dovrebbe essere un principio guida come mezzo per attrarre e trattenere nuovi talenti nel settore marittimo. I modelli di ruolo femminile in cariche di alto livello possono aiutare ad inviare un messaggio a tutto il settore, ovvero che le donne hanno un posto in questo settore tradizionalmente dominato dagli uomini».

«Per attirare più donne nel settore - ha affermato Tonka Cupic, rappresentante dei trasporti marittimi dell'ETF presso il Comitato Donne dell'ETF - dovremmo migliorare le condizioni di lavoro per tutti. La riconciliazione tra lavoro e vita familiare e la prevenzione delle molestie sono fondamentali non solo per il reclutamento ma anche per il mantenimento di un maggior numero di donne marittime e per consentire loro di sviluppare una carriera nel settore dello shipping».

All'incontro, oltre ai rappresentanti dell'ETF e dell'ECSA, hanno partecipato delegati di un'ampia gamma di parti interessate, come la Commissione Europea, il Consiglio economico e sociale europeo, l'UK Merchant Navy Training Board, rappresentanti delle istituzioni francesi e britanniche, ricercatori della Paris Descartes University e rappresentanti della Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER).



