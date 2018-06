28 giugno 2018

Euroseas ha ceduto e consegnato l'ultima rinfusiera della sua flotta

La compagnia greca ha 11 portacontainer

La greca Euroseas ha comunicato oggi la cessione e consegna al nuovo proprietario della Monica P, l'ultima nave portarinfuse che faceva parte della flotta della compagnia la cui attività è ora quindi incentrata sul solo segmento delle portacontainer con una flotta costituita da dieci navi feeder della capacità di 1.200-2.800 teu e da una portacontainer da 5.600 teu.

«Questa cessione - ha commentato il presidente e amministratore delegato di Euroseas, Aristides Pittas - segna il completamento della separazione delle nostre flotte di portacontainer e di rinfusiere a seguito dello spin-off avvenuto il 30 maggio 2018 delle altre nostre sei rinfusiere attribuite ad una public company quotata negli Stati Uniti, la EuroDry Ltd. (quotata al mercato Nasdaq ndr). Ora possiamo perseguire la crescita della Euroseas quale compagnia esclusivamente containerizzata e focalizzata sulle portacontainer feeder, un settore con fondamentali molto solidi dato il rapporto tra orderbook e flotta è prossimo ai livelli minimi degli ultimi vent'anni e le prospettive di crescita della domanda appaiono rilevanti».







