29 giugno 2018

Ok dell'Antitrust cinese all'acquisizione di OOCL da parte di COSCO Shipping e SIPG

L'offerta presentata un anno fa ha valore di 6,3 miliardi di dollari

Il gruppo Orient Overseas (International) Ltd. (OOIL) di Hong Kong ha reso noto che sono state soddisfatte tutte le precondizioni per l'acquisizione della sua compagnia di navigazione Orient Overseas Contaner Line (OOCL) da parte del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping e del gruppo portuale cinese Shanghai International Port (Group) Co. che un anno fa hanno presentato una specifica offerta del valore di 6,3 miliardi di dollari ( del 10 luglio 2017).

Oggi infatti COSCO Shipping Holdings Co., holding del gruppo COSCO Shipping, ha ricevuto il via libera all'operazione di takeover da parte dell'ufficio anti-monopoli dell'amministrazione statale cinese per la regolazione del mercato.







