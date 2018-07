2 luglio 2018

Completato il consiglio direttivo della Fedepiloti

Luigi Mennella (Venezia) è stato nominato vice presidente e Giacomo Scarpati (Napoli) direttore

Il consiglio direttivo della Fedepiloti (Federazione Italiana Piloti dei Porti), organizzazione aderente a Confcommercio che è presieduta dal comandante Francesco Bandiera, ha nominato il comandante Giacomo Scarpati del porto di Napoli, già vice presidente della Federazione, alla carica di direttore ed ha assegnato la vice presidenza al comandante Luigi Mennella del porto di Venezia, completando così la composizione dell'organo dirigente della Federazione.







