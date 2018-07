2 luglio 2018

Nuova gru mobile per la movimentazione del carbone nel porto di Brindisi

È stata commissionata dalla Sir alla Konecranes

La Sir Srl, società di servizi ambientali, ha acquistato una gru diesel-elettrica mobile della Konecranes destinata alla movimentazione nel porto di Brindisi di carbone destinato alla centrale Enel a Costa Morena. «Abbiamo vinto una gara d'appalto per la fornitura di una centrale elettrica a Brindisi con carbone importato - ha spiegato l'amministratore delegato e proprietario della Sir, Antonio Roma, commentando la commessa all'azienda finlandese - e abbiamo colto l'opportunità per avviare la nostra attività quale impresa portuale a Brindisi». Roma ha specificato che la nuova gru della Konecranes (Gottwald Model 2 nella variante G HMK 2304) potrà movimentare anche container e carichi convenzionali.







