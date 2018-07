3 luglio 2018

Hapag-Lloyd Cruises ordina a Vard la costruzione di una terza nave da crociera di lusso per spedizioni

Sarà consegnata nel secondo trimestre del 2021

La compagnia crocieristica Hapag-Lloyd Cruises, che è di intera proprietà del gruppo tedesco TUI, ha ordinato alla società cantieristica Vard del gruppo Fincantieri la costruzione di una nave da crociera di lusso per spedizioni che sarà la terza unità della classe “Hanseatic” della compagnia e affiancherà le due navi che Vard ha già in costruzione per la società tedesca ( del 26 agosto 2016).

La terza nave, che sarà battezzata con il nome di Hanseatic Spirit, sarà lunga 139 metri, larga 22 metri, avrà una stazza lorda di circa 16.000 tonnellate, potrà ospitare 230 passeggeri in 120 cabine e suite e avrà un equipaggio di 175 persone. Così come per le altre due unità già in costruzione, lo scafo della terza unità sarà realizzato dalla Vard in Romania mentre la parte restante della costruzione e dell'allestimento sarà effettuata nel cantiere navale norvegese Vard Langsten che consegnerà la nave nel secondo trimestre del 2021. Le altre due navi, la Hanseatic Nature e la Hanseatic Inspiration, entreranno in servizio rispettivamente nella primavera e nell'autunno del 2019.

Le tre nuove navi, che saranno di proprietà del gruppo TUI, affiancheranno le tre unità dell'attuale flotta di Hapag-Lloyd Cruises anch'esse di proprietà di TUI - la nave per spedizioni Bremen e le navi oceaniche di lusso Europa e Europa 2 - a cui si aggiunge la nave per spedizioni Hanseatic che il gruppo ha preso a noleggio e che uscirà dalla flotta della compagnia all'inizio di autunno.

Attualmente al gruppo TUI fa capo una flotta di 16 navi da crociera: oltre che con Hapag-Lloyd Cruises, infatti, il gruppo tedesco opera nel settore crocieristico anche con il proprio marchio per il mercato britannico Marella Cruises e attraverso la joint venture TUI Cruises partecipata pariteticamente dal gruppo TUI e dal gruppo crocieristico americano Royal Caribbean Cruises.





