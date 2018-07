4 luglio 2018

Hannibal ha inaugurato un secondo servizio ferroviario tra Italia e Svizzera

Collega Melzo con Zurigo (Niederglatt) e ha frequenza giornaliera

Hannibal, operatore multimodale del gruppo Contship Italia, ha attivato un secondo collegamento ferroviario con la Svizzera tra Melzo e Zurigo (Niederglatt) che si aggiunge al servizio che la società opera dal 2013 tra Melzo e Basilea (Frenkendorf).

Il nuovo servizio Melzo - Zurigo (Niederglatt), che è stato attivato lunedì, ha frequenza giornaliera. Il servizio prevede un transit time dai principali porti italiani di tre giorni, ovvero A-C, con arrivo al mattino ed una resa A-B da/verso i terminal intermodali di Melzo e Padova ampliando quindi l'offerta di servizi dedicati ai traffici continentali tra Italia e Svizzera.







