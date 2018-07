4 luglio 2018

Kerry Logistics collaborerà allo sviluppo del nuovo porto di Anaklia, sul Mar Nero

Lo scalo diventerà operativo nel 2020

Il gruppo Kerry Logistics di Hong Kong, attraverso la sua filiale Globalink, ha sottoscritto un memorandum of understanding con la georgiana Anaklia City JSC per sviluppare il nuovo porto di Anaklia, che secondo le previsioni diventerà operativo nel 2020, e la collegata Special Economic zone (SEZ). Il nuovo scalo portuale sarà l'unico in acque profonde della Georgia e sarà in grado di ricevere portacontainer della capacità sino a 10.000 teu.

I firmatari hanno ricordato che giovedì scorso Hong Kong ha siglato un Free Trade Agreement con la Georgia, che è il primo accordo di questo tipo stretto da Hong Kong con un'economia della regione caucasica dell'Eurasia.







