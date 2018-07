5 luglio 2018

La svedese ESL Shipping ha comprato la società di navigazione svedese AtoB@C

La consistenza della flotta della compagnia del gruppo Aspo salirà a 50 navi

ESL Shipping, società armatoriale finlandese di intera proprietà di Aspo Group che ha una flotta di rinfusiere impiegata nel Mar Baltico, ha comprato la società di navigazione svedese AtoB@C, azienda - ha specificato ESL Shipping - il cui valore è di 30 milioni di euro.

AtoB@C ha una flotta di 30 navi multipurpose di portata lorda compresa tra 4.000 e 5.000 tonnellate, di cui sei rinfusiere di intera proprietà, due con quota di proprietà del 49% e altre 22 prese a noleggio. Nel 2017 la compagnia ha registrato un fatturato netto di 79,3 milioni di euro ed un utile operativo di 3,2 milioni di euro.

Nel 2017 ESL Shipping ha totalizzato un fatturato netto di 80 milioni di euro, cifra che crescerà a circa 160 milioni di euro con l'acquisizione della AtoB@C. Inoltre a seguito della transazione i volumi di carichi trasportati annualmente dalla flotta della compagnia finlandese saliranno da 11-12 milioni di tonnellate a circa 16-17 milioni di tonnellate. Con l'acquisizione la consistenza della flotta della ESL Shipping salirà a 50 navi per una capacità di 468mila tonnellate di portata lorda rispetto alla precedente capacità di 331mila tpl. Attualmente la compagnia possiede l'intera proprietà di 19 navi, ha partecipazioni minoritarie in due navi e ha 28 navi prese a noleggio.



