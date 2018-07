5 luglio 2018

Il 19 luglio a Roma Assoporti presenterà uno studio sugli scenari geo-strategici del Mar Mediterraneo

Le conseguenze della Belt and Road Initiative su traffici contenitori e infrastrutture

Il prossimo 19 luglio a Roma, presso lo scuderie di Palazzo Altieri in via Stefano del Cacco, sarà presentato lo studio sugli scenari geo-strategici del Mar Mediterraneo realizzato dall'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti). L'incontro di presentazione dello studio mira a far emergere una strategia di sistema paese con, sullo sfondo, la grande sfida della cosiddetta Belt and Road Initiative, con pesanti conseguenze sull'andamento dei traffici contenitori e sulle infrastrutture.

Sarà presente il sottosegretario allo Sviluppo economico, Andrea Cioffi, oltre a presidenti delle Autorità di Sistema Portuale e analisti del settore.



Programma

ore 9.30 Registrazione partecipanti 10.00 Introduzione a cura di Assoporti 10.10 Saluto di indirizzo da parte del

Sottosegretario allo Sviluppo Economico - Andrea Cioffi 10.25 Descrizione dello Scenario e Presentazione dello studio "Il Mar Mediterraneo" - Sergio Prete

Illustrazione dello studio a cura di

Oliviero Giannotti e Angelo Giordano 11.15 Panel di Commento a cura di Alessandro Panaro e Pino Musolino 11.40 Conclusioni da parte del Presidente di Assoporti, Zeno D'Agostino 12.00 Chiusura dei Lavori



