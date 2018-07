6 luglio 2018

Il porto di Barcellona ha ridotto del 10,17% l'importo della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate

Introdotti sconti anche per incoraggiare le migliori pratiche ambientali

Il porto di Barcellona ha applicato una riduzione del 10,17% della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate, il cui importo base è sceso a 2,65 euro, diminuzione che è entrata in vigore ieri in coincidenza con la pubblicazione della Legge Finanziaria dello Stato.

Inoltre l'Autorità Portuale dello scalo catalano, sulla base dell'articolo 245 della legge sui porti che ha lo scopo di incoraggiare le migliori pratiche ambientali, ha adottato sconti che sono stati introdotti per incentivare la crescita dei traffici e dei servizi marittimi al fine dello sviluppo economico e sociale.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec