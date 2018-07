9 luglio 2018

BW Group ottiene il 43,5% del capitale della Hafnia Tankers

Nel solo segmento delle product tanker le due società sono presenti rispettivamente con 55 e 47 navi

Il gruppo marittimo BW Group, che ha sede nelle Bermuda e che ha una flotta di 180 navi composta principalmente da unità cisterna (55 navi dei segmenti LR21, LR1 e MR operate con il marchio BW Tankers) e gasiere oltre che da rinfusiere, chimichiere e unità per l'industria offshore, ha siglato un accordo definitivo per acquisire il 36,3% del capitale della Hafnia Tankers (ex BTS Tanker Partners Ltd.), compagnia costituita da dirigenti della BTS e della Tankers Inc. che è specializzata nel settore delle product tanker ed ha una flotta di 47 navi nei segmenti LR1, MR e SR, di cui quattro in costruzione.

Grazie a questo accordo e ad acquisizioni di quote effettuate in precedenza, BW Group avrà la proprietà del 43,5% del capitale dei Hafnia Tankers.







