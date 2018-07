10 luglio 2018

Nel primo semestre di quest'anno i porti cinesi hanno movimentato 6,54 miliardi di tonnellate di merci (+2,4%)

Il traffico dei container è stato pari a 120 milioni di teu (+5,4%)

Nel primo semestre di quest'anno i porti cinesi hanno movimentato 6,54 miliardi di tonnellate di merci, con un incremento del +2,4% sulla prima metà del 2017. Lo ha detto oggi il vice direttore generale del Water Transport Bureau del Ministero cinese dei Trasporti, Yi Jiyong, in occasione della conferenza stampa di presentazione del China Navigation Day, che si celebra domani in Cina. Jiyong ha specificato che nei primi il commercio estero cinese per via marittima è ammontato a 2.08 miliardi di tonnellate (+2,9%).

«Nella prima metà di quest'anno - ha spiegato Jiyong - la produzione e l'attività portuale della Cina sono risultate stabili e il volume del traffico merci portuale e il volume di traffico del commercio estero hanno continuato a crescere, con il traffico dei container che è aumentato rapidamente». Relativamente al traffico dei contenitori, il dirigente del Ministero dei Trasporti ha precisato che nel primo semestre del 2018 è risultato pari a 120 milioni di teu, con un rialzo del +5,4%.







