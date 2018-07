10 luglio 2018

Sono circa 1,5 milioni i marittimi cinesi

Sono 525mila quelli imbarcati sulle navi impiegate sulle rotte internazionali

Alla fine dello scorso anno i marittimi cinesi erano quasi 1,5 milioni. Il Ministero dei Trasporti di Pechino ha pubblicato l'ultima edizione del “Rapporto sullo sviluppo degli equipaggi della Cina” che indica in 1.483.247 il numero di marittimi cinesi alla fine del 2017, con un incremento del +6,5% sulla fine dell'anno precedente.

La maggior parte (52,2% del totale) dei lavoratori del mare cinesi è impiegata sulle imbarcazioni che operano servizi di navigazione interna, sulle quali sono occupati 774.225 marittimi, cifra che rappresenta una crescita del +7,6% sulla fine del 2016. Seguono gli equipaggi delle navi utilizzate sulle rotte internazionali che imbarcano 524.498 marittimi cinesi (il 35,4% del totale) e quelli delle imbarcazioni usate lungo le coste della Cina sulle quali sono imbarcati 184.524 marittimi (il 12,4% del totale), due categorie che nel corso del 2017 hanno registrato aumenti rispettivamente del +5,4% e del +5,0% dei marittimi occupati.







