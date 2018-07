10 luglio 2018

DryShips vende tutte e quattro le navi gasiere della flotta

Cedute anche due rinfusiere Panamax

La greca DryShips ha annunciato la vendita di tutte e quattro le navi gasiere della propria flotta. Si tratta di unità Very Large Gas Carrier (VLGC) di 51.850 tonnellate di portata lorda che saranno cedute nel corso del terzo trimestre di quest'anno ai nuovi proprietari assieme ai contratti di noleggio attraverso i quali ciascuna delle navi viene impiegata, con rate di nolo lorde giornaliere che per due unità ammontano a 28.833 dollari e per le altre due a 29.997 dollari. Tre navi sono state costruite lo scorso anno e la quarta nel 2018.

Inoltre la compagnia greca ha siglato accordi per vendere le due rinfusiere Panamax più vecchie della propria flotta, costruite nel 2000, che saranno consegnate nel corso del terzo trimestre di quest'anno.

Attualmente la flotta della DryShips, incluse queste unità di cui è stata concordata la cessione, è composta da 36 navi, di cui 21 portarinfuse.



