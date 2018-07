11 luglio 2018

Il Propeller Club di Milano sostiene l'attività del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica

Una delegazione dell'associazione culturale ha visitato il CNAO

Il The International Propeller Club Port of Milan sostiene l'attività del CNAO, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica istituito nel 2001 dal Ministero della Salute per la cura dei tumori radio-resistenti e inoperabili che rappresenta una delle realtà più qualificate nel panorama mondiale della clinica e della ricerca dell'adroterapia, una forma avanzata di radioterapia che presenta vantaggi clinici distintivi rispetto alla radioterapia con fotoni, in termini sia di efficacia che di tollerabilità e sicurezza.

Nei giorni scorsi una delegazione di oltre 30 fra soci e amici del Propeller Club ha visitato le strutture del Centro: «è stata - ha spiegato il presidente del Propeller di Milano, Riccardo Fuochi - una visita estremamente interessante e proficua. Abbiamo potuto visitare una delle eccellenze italiane impegnata nella cura dei tumori che dà lustro al nostro Paese in tutto il mondo e siamo orgogliosi che la Fondazione CNAO sia guidata da Erminio Borloni, nostro socio e past president del Club. Invitiamo tutti i nostri soci e amici a sostenere l'attività del CNAO sia attraverso donazioni spontanee (conto corrente bancario intestato a: Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Conto donazioni: UBI BANCA - IBAN: IT 64 J 03111 11300 000000048861) sia donando il 5X1000 (attraverso il modello Unico, il 730 o il CUD, inserendo nella casella riservata al Finanziamento agli Enti della Ricerca Sanitaria, inserendo il codice fiscale della Fondazione CNAO 97301200156 ed apponendo la propria firma). Abbiamo inoltre creato sul nostro sito www.propeller.mi.it una sezione ad hoc dedicata al CNAO dove tutti potranno essere aggiornati sulle attività del Centro».



