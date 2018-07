11 luglio 2018

GEFCO Italia, fatturato in crescita del +6,1% nel 2017

Rialzo favorito dalla ripresa dell'economia, dal buon andamento dell'export e del mercato automobilistico

GEFCO Italia, filiale italiana del gruppo logistico francese GEFCO, ha chiuso il 2017 con un fatturato pari a 190,3 milioni di euro, in aumento del +6,1% sull'anno precedente. L'azienda ha specificato che a favorire la crescita sono stati la buona ripresa dell'economia italiana in generale, il buon andamento dell'export, dove il “Made in Italy” si è rinvigorito, e il mercato automobilistico, che lo scorso anno in Italia ha registrato un rialzo del +8%.







