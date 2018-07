12 luglio 2018

Presentato il Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli anni 2016-2017

Evidenziato un progressivo consolidamento della fase ciclica positiva che sta caratterizzando anche i settori dei trasporti e delle costruzioni

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e il direttore generale per i Sistemi Informativi e Statistici del dicastero hanno presentato oggi la quarantaseiesima edizione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT) relativa al 2016-2017, che propone le statistiche concernenti le analisi settoriali riguardanti l'evoluzione economica nazionale, serie di dati e informazioni su opere pubbliche e politiche abitative, infrastrutture, mezzi e traffico per modo di trasporto, offerta, domanda e indicatori di mobilità urbana, ambiente e trasporti, esternalità derivanti dai trasporti, reti transeuropee, programmi nazionali ed europei di settore.

In occasione della presentazione è stato evidenziato che le statistiche illustrate nel volume mettono in rilievo il consolidamento della tanto attesa ripresa economica, con un progressivo consolidamento della fase ciclica positiva che sta caratterizzando anche i settori dei trasporti e delle costruzioni, motori e volani di sviluppo dell'Italia e dell'Unione Europea.







