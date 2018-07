12 luglio 2018

Norwegian Cruise Line Holdings conferma l'opzione con Fincantieri per la quinta e sesta nave di classe “Project Leonardo”

Le due nuove unità da crociera saranno ultimate nel 2026 e nel 2027

Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ha confermato oggi l'opzione per la costruzione della quinta e della sesta nave da crociera di classe “Project Leonardo” fissata con Fincantieri per conto del brand Norwegian Cruise Line (NCL) all'inizio dello scorso anno in occasione dell'ordine di costruzione delle prime quattro navi della serie ( del 16 febbraio 2017). Le prime quattro unità verranno prese in consegna nel 2022, 2023, 2024 e 2025, mentre le consegne della quinta e della sesta sono previste nel 2026 e nel 2027.

NCLH ha evidenziato tra l'altro che una delle priorità del design del prototipo di questa classe di navi di prossima generazione, della stazza lorda di 140.000 tonnellate e della capacità di circa 3.300 passeggeri, è l'efficienza energetica, perseguendo l'obiettivo di ottimizzare il consumo di carburante e ridurre l'impatto sull'ambiente. Il gruppo crocieristico ha specificato che, inoltre, il minor impatto ambientale amplierà le opportunità di dispiegamento delle navi in tutto il mondo.

Con l'annuncio odierno, Norwegian Cruise Line Holdings ha confermato l'ordine per la costruzione di sette navi per il brand Norwegian Cruise Line e una per Regent Seven Seas Cruises, per un totale di otto unità che saranno prese in consegna entro il 2027, di cui la prossima, la Norwegian Encore, nell'autunno del 2019.

«Questi ordini - ha sottolineato Frank Del Rio, presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line Holdings - estendono il nostro programma di nuove costruzioni e la nostra forte crescita. La nostra flotta di sei navi di classe Leonardo ci consentirà di estendere il dispiegamento delle nostre navi in nuove destinazioni e in quelle già consolidate e di offrire nuove esperienze ai nostri ospiti».



