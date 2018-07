13 luglio 2018

Nel porto di Gioia Tauro è arrivata la portacontainer da 19.200 teu MSC Maya

La nave è lunga 395,4 metri e larga 59,0 metri

Ieri sera nel porto di Gioia Tauro è arrivata la nave MSC Maya che, con una lunghezza di 395,4 metri, una larghezza di 59,0 metri ed una capacità di carico pari a 19.200 teu, è una delle più grandi portacontainer mai approdate in Italia.

Soddisfazione per lo scalo nel porto calabrese della grande portacontenitori della flotta della Mediterranean Shipping Company (MSC) è stata espressa dal commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, che ha definito l'arrivo in porto della MSC Maya «una importante attestazione di merito verso il nostro scalo. Vantare così elevati livelli qualitativi - ha sottolineato Agostinelli - significa essere uno tra i porti più importanti di settore a livello internazionale in grado di ottenere la fiducia delle linee marittime mondiali. Del resto, il nostro porto, in diverse occasioni, ha già ampiamente dimostrato di essere all'altezza delle sfide lanciate dal mercato, indirizzato a utilizzare mega navi di sempre maggiori dimensioni».







