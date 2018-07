13 luglio 2018

Nuovo terminal crociere per il gruppo MSC nel porto di Miami

Nuovo accordo con la Miami-Dade County che include anche incentivi per incrementare il traffico containerizzato

MSC Crociere potrà disporre di un nuovo terminal crociere nel porto di Miami in grado di ospitare anche le future navi di classe “World Class” di cui la compagnia ha ordinato la costruzione, che avranno una stazza lorda superiore a 200.000 tonnellate ed una capacità di oltre 7.000 passeggeri, oltre alle navi della compagnia già operanti nei Caraibi.

Lo prevede un memorandum of understanding non vincolante siglato dalla Miami-Dade County e da MSC Crociere che prevede il finanziamento, le costruzione e l'utilizzo del nuovo Cruise Terminal AAA e l'impegno da parte della compagnia crocieristica ad aumentare il numero di passeggeri portato dalle proprie navi nel porto della Florida, che è il primo scalo crocieristico mondiale per volume di traffico. In particolare, MSC Crociere, che attualmente nell'ambito di accordi già siglati con l'amministrazione locale di Miami - che stabiliscono tra l'altro accosti preferenziali per le navi della compagnia - si è impegna a portare annualmente nel porto americano un minimo di 425mila passeggeri in ogni anno fiscale, con la nuova intesa si è impegnata a portarne annualmente almeno 650mila.

«Questo importante progetto, unito al nuovo accordo che estende i diritti preferenziali di approdo della compagnia a PortMiami dal sabato anche alla domenica - ha spiegato Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Crociere - rappresenta un ulteriore e fondamentale passo avanti nella crescita del business di MSC Crociere, nell'ottica di rafforzare la nostra presenza globale con un approccio strategico incentrato sul mercato del Nord America».

«L'investimento nelle infrastrutture di Port-Miami - ha dichiarato il sindaco della contea di Miami-Dade, Carlos A. Gimenez - rende la contea di Miami-Dade una destinazione globale per i visitatori. La costruzione di un nuovo terminal crociere in tripla A con la capacità di far ormeggiare un'altra nave da crociera da 7.000 passeggeri si traduce in migliaia di posti di lavoro e maggiori opportunità per la nostra comunità. Siamo grati per l'estensione della partnership con MSC Crociere». «La continuazione della partnership con MSC Crociere - ha sottolineato Rebeca Sosa, presidente della commissione per lo sviluppo economico e il turismo della contea di Miami-Dade - è una grande vittoria per la crescita e l'espansione del turismo nella nostra contea».

Attualmente MSC Crociere è presente a Miami con la nave MSC Seaside che salpa tutto l'anno dal porto statunitense alla volta dei Caraibi, mentre la nave MSC Divina naviga invece ai Caraibi nella stagione invernale (da ottobre a marzo). A queste si aggiungerà MSC Armonia che giungerà a Miami a partire dal prossimo dicembre per fare rotta su Cuba tutto l'anno. Inoltre da novembre 2019 MSC Meraviglia, la nave più grande della compagnia con oltre 170.000 tonnellate di stazza lorda e in grado di ospitare quasi 6.000 passeggeri, si unirà alle altre navi basate a PortMiami portando così a quattro le unità della flotta di MSC Crociere impiegate nei Caraibi.

«La crociera - ha osservato Leonardo Massa, country manager di MSC Crociere - si sta affermando come formula di viaggio sempre più trasversale, da organizzare in qualsiasi momento dell'anno, in qualsiasi parte del globo e particolarmente adatta per chi vuole scoprire luoghi sempre nuovi. In quest'ottica, Miami è una delle destinazioni su cui intendiamo portare sempre più italiani perché, oltre a essere una delle città più famose al mondo e la capitale mondiale delle crociere, è anche il luogo ideale per abbinare in un'unica indimenticabile vacanza una crociera MSC nei Caraibi e un viaggio a terra alla scoperta degli Stati Uniti. È naturale quindi per MSC Crociere dotarsi di un proprio terminal a Miami che offra servizi pienamente in linea con quelli che i nostri crocieristi trovano a bordo delle nostre navi».

Il memorandum of understanding sottoscritto dalla Miami-Dade County e da MSC Crociere include anche clausole riguardanti il traffico delle merci. Il gruppo Mediterranean Shipping Company (MSC), di cui fa parte MSC Crociere, è infatti l'unico cliente del porto di Miami a portare nello scalo della Florida sia passeggeri che merci e la nuova intesa siglata dalle parte include incentivi affinché il gruppo armatoriale elvetico accresca il proprio volume di traffico containerizzato movimentato nel porto statunitense.



