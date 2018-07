13 luglio 2018

Il porto della Spezia ha aderito alla Piattaforma Logistica Nazionale

Siglata la convenzione operativa con UIRNet per la presa in carico e la gestione del Port Community System del porto ligure

Il porto della Spezia ha aderito nei giorni scorsi alla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) sottoscrivendo la convenzione operativa con UIRNet Spa, soggetto attuatore per conto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, per la presa in carico e la gestione del Port Community System del porto della Spezia e l'interoperabilità con la PLN.

«Si tratta - ha evidenziato la presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Carla Roncallo - di un passaggio importante per il processo di digitalizzazione del porto della Spezia e dell'intero sistema portuale. Questa iniziativa permetterà di valorizzare la piattaforma sviluppata nel porto della Spezia e integrare i servizi della PLN per incrementare ulteriormente l'efficienza delle operazioni alla merce. Il nostro sistema portuale potrà inoltre sfruttare questa importante iniziativa nazionale per contribuire allo sviluppo del Modello Unico PCS, mettendo a disposizione il proprio know how tecnologico locale che in questi anni ha contribuito contraddistinguere il Porto della Spezia per innovazione ed efficienza».

L'ente portuale spezzino ha specificato che, con la presa in carico del PCS della Spezia, ApNet, da parte del gestore della PLN, Logistica Digitale, è stata avviata una nuova fase, in collaborazione con tutti gli operatori della comunità portuale, nel processo di digitalizzazione dei processi portuali e dell'intera catena logistica integrati a livello nazionale con le funzionalità della PLN.

Nei prossimi giorni si terranno i primi incontri per l'avvio della fase di assessment, con il coordinamento di Assoporti, per definire nel dettaglio le esigenze degli operatori della comunità portuale della Spezia e di Marina di Carrara e definire i futuri sviluppi e implementazioni della piattaforma in ottica di sviluppo del Modello Unico PCS.



