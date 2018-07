13 luglio 2018

All'ATI Sinergest Olbia, Moby, LTM e Marinvest la quota di maggioranza nella Porto di Livorno 2000

Autorità di Sistema Portuale e Camera di Commercio mantengono ognuna il 17% delle quote

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha reso noto che si è concluso l'iter relativo alla procedura di gara per la selezione di un socio di maggioranza nella società Porto di Livorno 2000 Srl che gestisce il traffico dei passeggeri nel porto di Livorno e per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di stazione marittima, delle relative aree demaniali e del supporto ai passeggeri.

È stata confermata l'aggiudicazione in favore dell'associazione temporanea di imprese composta da Sinergest Olbia, Moby, LTM e Marinvest (MSC), che ha presentato la migliore offerta tecnico-economica al fine dell'acquisizione del 66% delle quote della società, dell'importo pari a 10,7 milioni di euro. e ha previsto un piano di investimenti per la realizzazione di infrastrutture per un totale di 90 milioni di euro ( del 6 aprile 2017).

L'AdSP ha specificato che la Porto di Livorno 2000 diventa ora una soggetto con prevalenza di capitale privato anche se rimane partecipata per la parte pubblica dall'Autorità di Sistema Portuale e dalla Camera di Commercio, enti che mantengono ciascuno il 17% delle quote.



