16 luglio 2018

Confetra ha adottato un progetto di riforma della Confederazione

Inaugurata la nuova sede

Venerdì l'assemblea privata della Confetra - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - ha dato il via libera ad un progetto di riforma dell'organizzazione che - ha specificato la Confederazione - è stato approvato all'unanimità dei presenti: 18 federazioni di settore nazionali su 18 e 27 associazioni territoriali su 31. Confetra ha precisato che tra le importanti novità introdotte nel nuovo statuto associativo figurano il rilancio delle organizzazioni regionali, la costituzione del Coordinamento Mezzogiorno, la previsione delle “quote rosa” per la composizione degli organismi e un deciso rafforzamento dei poteri della giunta in termini di indirizzo politico e governance interna.

«Si tratta - ha spiegato il presidente della Confetra, Nereo Marcucci - di modifiche necessarie per adeguare le regole dello stare insieme, ad una realtà che - nella sostanza - è già molto cresciuta negli ultimi anni. Con l'ultima adesione, quella di Fercargo, abbiamo ormai la completa rappresentanza del cargo ferroviario: le imprese ferroviarie si aggiungono a carristi e officine (Assoferr). Completa rappresentanza anche per il cargo aereo (Anama e Assohandlers), per il terminalismo portuale (Assiterminal, Assologistica, Antep), per i courier ed i magazzini (Fedit), per l'industria degli spedizionieri (Fedespedi), per gli interporti (UIR), per i servizi doganali (Anasped e Assocad), per gli agenti marittimi (Federagenti) e per i fumigatori (IFA). Vogliamo ulteriormente crescere nel gommato, a fianco dell'ottimo lavoro già svolto da Trasportounito, AITE e Associazione dei Traslocatori. Confetra è la Confederazione italiana del trasporto merce e della logistica: di nome e di fatto, per dimensione e multisettorialità».

In occasione dell'assemblea è stata inaugurata anche la nuova sede della Confederazione: sono stati raddoppiati gli spazi della storica sede di via Panama a Roma che è stata attrezzata con sale conferenze, auditorium, business room e uffici a disposizione degli associati. CasaLog, il nome del progetto: una unica grande sede e servizi accessori per tutte le federazioni e le associazioni aderenti.

Inoltre, in occasione dell'assemblea, si è fatto anche il punto delle attività: sono state presentate le partnership di studio e ricerca sottoscritte negli ultimi tre mesi con Sipotra, SRM e Università Federico II di Napoli, l'Osservatorio sulla BRI ( che coinvolge tra gli altri ITF OCSE, i presidenti AdSP di Genova Trieste e Venezia, il Ministero degli Esteri, ICE, RAM, Propeller), il nuovo Ufficio di consulenza strategica su Strumenti finanziari europei e incentivi, nato dalla collaborazione con K Finance ed Ernest&Young.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail