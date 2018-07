17 luglio 2018

Protocollo d'intesa tra Assoporti e il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili

Prevede di lavorare su iniziative che possano essere di supporto all'economia portuale

L'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con lo scopo di lavorare congiuntamente su iniziative che possano essere di supporto all'economia portuale italiana. Tra le prime azioni individuate ci sono l'organizzazione di eventi scientifici relativi all'economia del mare e l'intermodalità, analisi di problematiche che coinvolgono il settore e l'elaborazione di proposte comuni.

«Il protocollo - ha spiegato il presidente di Assoporti, Zeno D'Agostino - rappresenta un utile strumento per la portualità nazionale, che potrà da oggi usufruire della collaborazione di ulteriori professionisti impegnati nel settore. Saranno messe insieme competenze diverse al fine di mappare processi e formare nuove professionalità».

«Il nostro Consiglio nazionale commercialisti e degli esperti contabili - ha specificato il presidente del CNDCEC, Massimo Miani - intende valorizzare le competenze professionali del commercialista nell'ambito dei temi legati all'economia del mare e della logistica portuale ai fini dello sviluppo del cluster, fornendo adeguato supporto specialistico sia agli operatori economici nella loro evoluzione verso nuovi processi produttivi, sia ai porti per lo studio delle problematiche di ordine generale relative alle tematiche proprie della professione».



