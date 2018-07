18 luglio 2018

Celebrity Cruises investirà 500 milioni di dollari per rinnovare tutte le navi della flotta

Il programma di lavori durerà dal 2019 al 2023

La compagnia crocieristica Celebrity Cruises del gruppo americano Royal Caribbean Cruises investirà 500 milioni di dollari per rinnovare tutte le navi della propria flotta con interventi programmati tra il 2019, con i primi lavori che saranno eseguiti sulla nave Celebrity Millennium, e il 2023.

Il programma, denominato “Celebrity Revolution”, comporterà ristrutturazioni degli interni delle navi: «Celebrity Revolution - ha spiegato Lisa Lutoff-Perlo, presidente e CEO di Celebrity Cruises - trasformerà la guest experience globale dei nostri passeggeri. Il primo passo è stato la progettazione dell'innovativa Celebrity Edge, poi seguito da Celebrity Flora, e ora il cambiamento interesserà tutta la nostra flotta, con un grado di innovazione che supera ogni limite». «Le cabine - ha specificato Brian Abel, vicepresidente senior Hotel Operations di Celebrity Cruises - sono state riviste in ogni dettaglio e quando la Celebrity Revolution si concluderà, l'intera flotta Celebrity disporrà degli stessi elevati standard di qualità, innovativo design e lusso moderno».







