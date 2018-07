18 luglio 2018

Ordinate altre due navi ro-pax destinate alla flotta della Stena Ro-Ro

Inoltre Stena ha fissato con Avic Weihai Shipyard opzioni per la costruzione di ulteriori quattro navi

La compagnia svedese Stena Line ha annunciato la decisione di esercitare le opzioni fissate con il cantiere navale cinese Avic Weihai Shipyard per la costruzione della settima e dell'ottava nave ro-pax della serie E-Flexer destinate alla compagnia Stena Ro-Ro ed ha annunciato anche di aver opzionato la costruzione di ulteriori quattro navi della medesima serie.

Le due navi di cui è stata confermata la costruzione saranno più grandi rispetto alle tre unità E-Flexer attualmente in costruzione per conto di Stena Line: queste ultime saranno lunghe 215 metri e avranno una capacità di carico di 3.100 metri lineari, mentre le ulteriori due navi saranno lunghe 240 metri e avranno una capacità di 3.600 metri lineari di rotabili. Le due nuove navi, che saranno prese in consegna nel 2022, potranno ospitare anche 1.200 passeggeri.







