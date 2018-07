20 luglio 2018

Ripresi gli interventi di dragaggio nel porto di Napoli

Saranno rimossi 1,3 milioni di metri cubi di materiali

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha annunciato il riavvio dei lavori di dragaggio dei fondali nel porto di Napoli che prevedono anche il riempimento della cassa di colmata. L'ente ha reso noto che il verbale di ripresa dei lavori è stato consegnato al raggruppamento di imprese cui spetta il compito di eseguire l'opera, dell'importo di 25 milioni di euro, e che l'Arpac ha validato il piano di monitoraggio integrativo sulla qualità dell'acqua richiesto all'AdSP del Mar Tirreno Centrale. La verifica è consistita in un maggior numero di giornate di prelievo e in un maggior numero di stazioni di campionamento delle acque.

I lavori prevedono il dragaggio di 1,3 milioni di metri cubi di materiali presenti nei fondali dello scalo, indispensabile per l'attracco di navi con maggiore pescaggio, sino a 16 metri di profondità. L'intervento viene eseguito con draghe e pontoni con escavatori, mezzi dotate di “benne ecologiche” che prelevano dal fondale la sabbia senza farla disperdere. Una volta prelevato il materiale, il pontone si trasferisce alla Darsena di Levante per depositare la sabbia all'interno della cassa di colmata.

«Il dragaggio - ha precisato il presidente dell'AdSP, Pietro Spirito - ha una duplice funzione: da un lato liberare i fondali dalla sabbia che impedisce l'ingresso di navi di nuova generazione e, contestualmente, dall'altro riempire la cassa di colmata che, una volta ultimata, sarà la piattaforma su cui saranno operativi gli impianti del nuovo Terminal Container di Levante. L'opera renderà il porto di Napoli in grado di movimentare oltre 800mila contenitori in teu (oggi ne movimenta circa 500 mila). Si tratta di un'opera strategica per la competitività del porto. Assieme all'allungamento della diga foranea, per cui è stata bandita la gara di progettazione, si pongono le condizioni per un adeguamento strutturale del porto di Napoli, indispensabile per la competitività di tutti i segmenti di mercato che oggi vengono operati».



