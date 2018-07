20 luglio 2018

Missione di una delegazione di Assoporti in Qatar

La visita sarà ricambiata il prossimo autunno

Nei giorni scorsi una delegazione dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) composta dal segretario generale Francesco P. Mariani e da Angelo Giordano, collaboratore dell'associazione, sono stati invitati dall'Italian Trade Agency (ITA) di Doha e dal Ministero dei Trasporti del Qatar, avviando quanto previsto dal protocollo di collaborazione sottoscritto a Roma lo scorso 15 gennaio, tra Assoporti e il Ministero del Paese mediorientale.

Accompagnati dall'ambasciatore Pasquale Salzano e dal direttore di ITA Doha, Giosafat Riganò, la delegazione ha incontrato Mohammed Bin Mansoor Al-Thani, Deven Karnik e Arturo Carta della Qatar Investment Authority, rappresentanti del Fondo Sovrano, illustrando loro il ruolo e le potenzialità dei porti italiani. I rappresentanti hanno richiesto delle schede di potenziali investimenti infrastrutturali nelle aree portuali italiani da parte del Fondo. La delegazione è stata poi ricevuta dal ministro dei Trasporti e delle comunicazioni, Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti, accompagnato da Abullac Al Khanji della Qatar Ports Management Company. Sono stati rinnovati gli impegni assunti nel protocollo e da subito avviato il percorso di attivazione delle attività operative con visita nel porto di Hamad.

Successivamente, insieme con il direttore di ITA Doha, Giosafat Riganò, e alla sua struttura, la delegazione ha potuto approfondire diversi aspetti operativi nel porto unitamente agli amministratori unici delle società di gestione delle aziende informatiche e di digitalizzazione delle procedure. È stato incontrato inoltre il presidente della Qatar Development Bank, Abdulaziz N. Al-Khalifa, al fine di favorire processi di internazionalizzazione delle imprese qatarine. È seguito l'incontro con il ministro Ahmad Mohammed Al-Sayed delle cosiddette Free Zones , che ha mostrato volontà ad approfondire il tema delle Zone Franche, in particolare in riferimento alle ZES e ZLS, oltre alla Zona Franca del porto di Trieste.

Il prossimo autunno è prevista una missione in Italia di una delegazione del Qatar. Si tratta - ha sottolineato il presidente di Assoporti, Zeno D'Agostino di «un'ottima occasione per i porti italiani che si presenteranno alle istituzioni del Qatar. Dopo che ho visto e letto il resoconto delle numerose attività espletate nei due giorni - ha aggiunto - ho avuto la conferma dell'utilità della sottoscrizione del protocollo e sono certo che le nostre AdSP potranno trarne benefici per lo sviluppo e gli investimenti nei porti e nelle aree limitrofe».



