20 luglio 2018

CMA CGM sigla l'accordo vincolante con COSCO Shipping Ports per acquisire il 10% di CSP Zeebrugge Terminal

Il gruppo francese è il principale cliente del terminal belga

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha siglato un accordo vincolante con la COSCO Shipping Ports, la società terminalista del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping, per acquisire attraverso la società integralmente controllata CMA Terminal - come previsto dal memorandum of understanding sottoscritto all'inizio di quest'anno ( del 23 gennaio 2018) - il 10% del capitale della CSP Zeebrugge Terminal, la società dell'azienda cinese che gestisce l'omonimo container terminal nel porto belga di Zeebrugge di cui CMA CGM è il principale cliente (nel 2017 ha apportato un terzo del traffico movimentato complessivamente dal terminal).

«L'investimento della CMA CGM nel 10% della CSP Zeebrugge - ha sottolineato il vice presidente e amministratore delegato della COSCO Shipping Ports, Zhang Wei - consente al terminal di assicurarsi ulteriormente il volume di traffico della CMA CGM e della Ocean Alliance e di migliorare la propria efficienza operativa». Wei ha ricordato che «CSP Zeebrugge è il primo terminal nell'Europa nord-occidentale di cui COSCO Shipping detiene una partecipazione di controllo».







