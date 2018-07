23 luglio 2018

Damen assume il controllo operativo del cantiere navale rumeno di Mangalia

Tra gli obiettivi, il ripristino della solidità finanziaria della società e la stabilizzazione dell'occupazione

Il gruppo navalmeccanico olandese Damen ha celebrato oggi l'assunzione del controllo operativo del cantiere navale rumeno di Mangalia. La società cantieristica è partecipata da Damen e dal governo di Bucarest che detiene la quota di maggioranza, mentre l'attività operativa è gestita dal gruppo olandese ( del 23 marzo 2018).

Il cantiere sarà ribattezzato Damen Shipyard Mangalia. «Affronteremo un periodo difficile in considerazione delle attuali condizioni del cantiere», ha spiegato Frank Eggink, consigliere d'amministrazione del gruppo olandese, nel corso della cerimonia di avvio dell'attività. «Tuttavia - ha aggiunto - con il pieno appoggio del governo rumeno, di 2MMS (la 2 Mai Magnalia Shipyard, società attraverso cui lo Stato detiene la propria partecipazione nella società navalmeccanica, ndr), degli esperti lavoratori del cantiere navale e della comunità locale, Damen mira a ripristinare la solidità finanziaria del cantiere, a stabilizzare l'occupazione e a perseguire adeguate opportunità commerciali a livello internazionale che contribuiranno a ricostituire i livelli d'attività. Nel frattempo, Damen faciliterà una transizione agevole e manterrà occupate le risorse qualificate e di talento».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec