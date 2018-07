24 luglio 2018

Taglio della prima lamiera della nuova nave da crociera Celebrity Apex

La cerimonia si è svolta ieri presso il cantiere francese Chantiers de l'Atlantique

Ieri presso il cantiere navale francese Chantiers de l'Atlantique si è svolta la cerimonia del taglio della prima lamiera con cui si è celebrato l'avvio della costruzione di Celebrity Apex, la nuova nave da crociera di Celebrity Cruise e seconda unità della serie “Edge”, che segue Celebrity Edge, di cui è prevista la consegna alla fine di quest'anno.

Il debutto di Celebrity Apex è previsto nella primavera del 2020, mentre la terza e la quarta unità della serie “Edge” saranno completate nell'autunno del 2021 e del 2022.







