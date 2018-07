25 luglio 2018

Volume di carichi record sulle navi che hanno attraversato il canale di Suez nella prima metà del 2018

Nel solo mese di giugno del 2018 sono transitate 1.544 navi (+11,6%) con a bordo 82,2 milioni di tonnellate di merci (+14,2%)

Nel primo semestre del 2018 il totale delle merci imbarcate sulle navi che sono transitate nel canale di Suez ha costituito un nuovo record semestrale assoluto essendo stato pari a 473,1 milioni di tonnellate, con un incremento del +7,7% rispetto alla prima metà del 2017 e con una crescita del +0,8% sul precedente picco massimo semestrale stabilito nel secondo semestre del 2017 con 469,2 milioni di tonnellate.

Il nuovo record storico semestrale è stato registrato grazie sia al nuovo picco assoluto di merci imbarcate sulle navi che hanno attraversato il canale da nord a sud sia al nuovo record delle merci sulle navi che sono transitate da sud a nord, volumi che sono stati pari rispettivamente a 248,4 milioni di tonnellate e 224,7 milioni di tonnellate, con aumenti del +8,0% e del +7,3% sui primi sei mesi dello scorso anno (i due record precedenti erano stati conseguiti entrambi nel secondo semestre del 2017).

Tra i volumi di carichi record transitati nei primi sei mesi di quest'anno a bordo delle navi che hanno attraversato il canale egiziano da segnalare quello delle merci containerizzate sulle navi che sono passate attraverso il canale dirette a nord che sono ammontate a 121,5 milioni di tonnellate (+5,3%).

I più consistenti volumi di carichi imbarcati sulle navi che hanno attraversato il canale in entrambe le direzioni sono stati quelli di merci containerizzate (243,0 milioni di tonnellate, +5,3%), petrolio grezzo (52,9 milioni di tonnellate, +1,3%), cereali (22,2 milioni di tonnellate, +14,9%), carbone e coke (16,2 milioni di tonnellate, +89,2%), minerali e metalli (15,2 milioni di tonnellate, -1,3%), benzine (14,7 milioni di tonnellate, +23,4%), carburanti (14,2 milioni di tonnellate, -15,2%), gasoli (13,9 milioni di tonnellate, +39,7%), gas naturale liquefatto (13,5 milioni di tonnellate, +13,9%), prodotti in metallo (11,5 milioni di tonnellate, +3,2%), prodotti chimici (10,5 milioni di tonnellate, +6,1%), fertilizzanti (10,3 milioni di tonnellate, +36,2%) e oli vegetali (7,8 milioni di tonnellate, +8,0%).

Complessivamente nei primi sei mesi del 2018 il canale è stato attraversato da 8.806 navi (+3,7%), di cui 2.235 petroliere (+1,5%) e 6.571 navi di altro tipo (+4,4%).

Nel solo mese di giugno del 2018 nel canale sono passate 1.544 navi (+11,6% sul giugno 2017), di cui 419 petroliere (+15,8%) e 1.125 unità di altra tipologia (+10,1%). Sulle navi erano imbarcate un totale di 82,2 milioni di tonnellate di merci (+14,2%), di cui 44,0 milioni di tonnellate sulle navi dirette a sud (+22,7%) e 38,2 milioni di tonnellate su quelle dirette a nord (+5,8%).





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail