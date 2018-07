25 luglio 2018

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti annuncia la rimozione del Cda del gruppo Ferrovie dello Stato

Ora la barra - ha affermato Toninelli - si sposta sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e di qualità dei loro spostamenti

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha reso noto attraverso i social media di aver deciso la rimozione dei vertici del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. «Ho appena firmato - ha annunciato - la decadenza dell'intero Cda di FS per chiudere con il passato. Siamo il governo del cambiamento e pensiamo che non esista attività industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, che non abbia un risvolto etico. Ora la barra - ha aggiunto Toninelli - si sposta sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e di qualità dei loro spostamenti. E in tutto questo la “cura del ferro” ha un ruolo fondamentale».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec