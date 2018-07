26 luglio 2018

DP World realizzerà e gestirà un centro logistico nel Mali

La costruzione sarà avviata il prossimo anno

Il gruppo terminalista DP World di Dubai ha sottoscritto con la Repubblica del Mali un contratto di concessione della durata di 20 anni con rinnovo automatico per ulteriori 20 anni per costruire e e gestire un centro logistico a Bamako, la capitale della nazione africana. Il nuovo hub, che occuperà mille ettari, sarà localizzato sulla principale arteria stradale che collega Bamako con Dakar e nei pressi della linea ferroviaria che collega le due capitali. L'hub avrà una capacità di traffico dei container pari a 300mila teu all'anno e una capacità di movimentazione di rinfuse e merci convenzionali pari a quattro milioni di tonnellate.

Secondo le previsioni, la costruzione del centro logistico sarà avviata il prossimo anno e sarà portata a termine nell'arco di 18 mesi.







