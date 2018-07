26 luglio 2018

Rinnovato il consiglio di amministrazione di CePIM Interporto di Parma

Nuovo presidente è Luigi Capitani, che è stato riconfermato anche come amministratore delegato

L'assemblea dei soci di CePIM Interporto di Parma ha nominato i nuovi membri del consiglio di amministrazione che risulta costituito da Enrico Barbasso, Marco Bonezzi, Leonardo Cassinelli, Giuliano Chiari, Viviana De Paolis, Francesco Meduri, Guglielmo Moscaritolo, Emiliano Occhi, Giovanni Pellegri, Gianpaolo Serpagli ed Erico Verderi come consiglieri e Genesio Banchini, Alessandro Fadda e Bruno Mambriani come sindaci.

A seguire si è tenuta la riunione del consiglio di amministrazione che ha visto il rinnovo delle cariche istituzionali ai vertici della società. Dopo 12 anni Johann Marzani lascia la carica di presidente del CePIM. Al suo posto è stato eletto Luigi Capitani, che è stato riconfermato anche come amministratore delegato. Alla vice presidenza è stato nominato Emiliano Occhi. Capitani ha salutato e ringraziato Johann Marzani: «è con riconoscenza - ha dichiarato - che salutiamo Johann Marzani. In questi anni abbiamo collaborato insieme e si è dimostrata essere una persona degna di fiducia e stima. Non possiamo far altro che ringraziarlo per il suo operato».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec