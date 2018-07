26 luglio 2018

Il presidente e il direttore generale della Confetra hanno incontrato il ministro Toninelli

Rappresentate le priorità del sistema confederale

Oggi il presidente di Confetra - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, Nereo Marcucci, accompagnato dal direttore generale Ivano Russo ha incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. «Tenevamo molto - ha spiegato Marcucci - ad invitare personalmente il ministro alla nostra assemblea pubblica del prossimo 17 ottobre, e ad anticipargli i temi che saranno in essa trattati e che rappresentano le assolute priorità del sistema confederale: completamento dei Corridoi Europei TEN-T, accelerazione degli interventi di collegamento di “ultimo miglio” tra reti e nodi, sostegno allo shift modale gomma/ferro e gomma/mare e rinnovata attenzione alle relazioni industriali, nel nostro settore particolarmente articolate e con non pochi elementi di criticità».

Al ministro, Marcucci ha anche sottolineato il profilo istituzionale della Confederazione: «svolgiamo - ha specificato - una funzione di rappresentanza che è declinata dall'art. 99 della Costituzione e dal Regolamento UE sul Partenariato Economico Sociale. Dentro questo perimetro, esprimiamo alle istituzioni i bisogni e le attese dell'intera supply chain logistica nazionale e di tutte le 18 federazioni di settore che rappresentiamo: cargo ferroviario, aereo, corrieri, gommato, terminal portuali, interporti, magazzini, industria delle spedizioni e tutti i servizi immateriali ed innovativi collegati alla movimentazione ed al trasporto merce. Siamo confidenti - ha concluso Marcucci - che il ministro saprà dedicare attenzione ed energie al nostro settore, che impegna decine di migliaia di imprese con oltre 800 mila dipendenti».







