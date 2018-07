26 luglio 2018

Livorno, aggiudicata la gara per la progettazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi della prima fase della Piattaforma Europa

L'Rti composto da F&M Ingegneria, Haskoning-DHV Nederland, HS Marine e G&T ha presentato la migliore offerta

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha reso noto che stamattina è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa, compreso lo studio di impatto ambientale e la valutazione di impatto ambientale.

L'aggiudicatario è risultato essere il raggruppamento temporaneo di imprese composto da F&M Ingegneria Spa, Haskoning-DHV Nederland, HS Marine Srl e G&T Srl che ha presentato la migliore offerta tecnico economica. L'affidamento verrà perfezionato con la stipula del contratto all'esito delle verifiche e dei controlli di legge.







